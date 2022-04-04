Что такое Мариино стояние и когда оно пройдёт в 2022 году?
Рассказываем о Марии Египетской, её скитании по пустыне и о том, как проходит богослужение на Мариино стояние
Вечером 4 апреля в православных храмах пройдёт Мариино стояние — одно из самых длительных церковных богослужений, которое продолжается пять-семь часов. Посвящено оно Марии Египетской. Чем она заслужила святость и сколько раз на Мариино стояние нужно кланяться — читайте на amic.ru.
Кто такая Мария Египетская?
Согласно преданию, Мария родилась в небольшой египетской деревушке. Уже в 12 лет она слыла писаной красавицей и в это время ушла из родительского дома в Александрию (город в древнем Египте, основанный Александром Македонским в 332 году). Девушке хотелось лёгкой и богатой жизни и она стала блудницей. Через несколько лет жажда новых впечатлений подтолкнула Марию поехать в Иерусалим. За еду и постой в пути она расплачивалась своим телом.
Прибыв в город на корабле вместе с другими паломниками, девушка из любопытства последовала за ними в Иерусалимский храм. Но войти смогла лишь в притвор — дальше её не пускала неведомая сила. Мария снова и снова пыталась переступить порог. Но её всё время отбрасывало назад. Добравшись в очередной раз до притвора, она в изнеможении прислонилась к стене и расплакалась. И тут пришло осознание того, что Господь видит её, что он и есть та неведомая сила, что не пускает в храм.
Храм Воскресения Христова, Иерусалим. В него не могла попасть Мария, будучи блудницей / Фото из Википедии
Мария принялась молиться перед иконой Богородицы, которая находилась в притворе храма. Искренне раскаявшись, она смогла попасть в храм, где упала перед распятием и почувствовала, что прощена. Выходя из храма, она решила поблагодарить Богородицу, и вдруг услышала голос: «За рекой Иордан обретёшь блаженный покой». Мария дала клятву Пресвятой Богородице, что не будет более заниматься блудом и проведёт оставшуюся жизнь в покаянии.
Девушка приняла крещение в храме Иоанна Предтечи, затем перешла реку и углубилась в пустыню. Незадолго до этого Мария встретила незнакомца, который дал ей несколько монет. На них были куплены три буханки хлеба. И началась жизнь бывшей блудницы в Иудейской пустыне, продлившаяся в итоге целых 47 лет.
Иордан. Пустыня Вади Рам / Фото из Википедии
Что пережила Мария Египетская в пустыне?
На протяжении первых 17 лет — как раз столько времени в миру грешница предавалась распутству — будущую святую мучили страсти. Ей безумно хотелось мяса и вина, но вместо этого приходилось питаться хлебом, отщипывая от купленных буханок по крохотному кусочку. В самые страшные моменты мучений Мария в исступлении каталась по раскалённому песку, потом вспоминала, какой обет дала Богородице, приходила в себя и продолжала свой путь по пустыне. В моменты сильных искушений женщине являлась Дева Мария, что помогало ей укрепиться в решимости через страдания найти спасение души.
В конце концов была съедена последняя хлебная крошка. Дальше Мария питались лишь кореньями и тем, что ещё удавалось найти в пустыне. Её одежда превратилась в лохмотья. Почти нагая, она не могла спастись от жажды и солнцепёка. Но и это не заставило женщину нарушить обет. Она продолжала вести аскетическую жизнь и читать молитвы во спасение души.
Через 47 лет страданий она встретила в пустыне Зосиму — иеромонаха из Иорданского монастыря, который по уставу своей обители ушёл в пустыню на время Великого поста, чтобы молиться. Он был удивлён, что Мария знала его имя, священнический сан и наизусть читала Священное Писание. Зосима был поражён, когда увидел, что во время молитвы Мария поднялась над землёй и как бы парила над ней. Он отдал женщине половину своего гиматия (у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани), чтобы она прикрыла наготу, она же поведала иеромонаху свою историю и попросила о ещё одной встрече — через год, чтобы причаститься.
Мария Египетская / Фото с сайта www.pravmir.ru
Они должны были встретиться на другом берегу реки Иордан. Так и произошло, только Зосима пришёл немного раньше и увидел, как Мария, перекрестив реку, перешла её, не касаясь водной глади. Причастившись, женщина попросила старца ещё об одной встрече — тоже через год. Зосима пришёл в назначенный срок, но живой Марию не застал. Незадолго до его прихода она умерла и оставила на песке надпись: «Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля». Случилось это в 524 году.
Пока Зосима раздумывал, как это сделать, ведь у него не было подручных средств, к телу Марии подошёл лев и стал лизать её пятки. Старец испугался, что он будет убит и съеден до того, как исполнит последнюю волю умершей, но потом решил, что если вознесёт молитву Марии, зверь пощадит его. Так и произошло. Лев подошёл к Зосиме и стал к нему ласкаться. Старец попросил его выкопать для Марии могилу, что зверь и сделал. Так святая обрела свой последний приют, а вместе с ним и покой. Старец же вернулся в монастырь и рассказал монахам о Марии. Предание о ней передавалось из уст в уста до тех пор, пока святой Софроний не написал её житие — произошло это в VIII веке.
Церковь вспоминает Марию Египетскую трижды — на Мариино стояние, в воскресенье пятой седмицы Великого поста и в день её смерти 14 апреля (1 апреля по старому стилю).
Но разве Мариино стояние отмечают не со среды на четверг?
Да, обычно церковная служба проходит с вечера среды до утра четверга пятой седмицы Великого поста. Однако в 2022 году четверг — это 7 апреля, в эту дату верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, поэтому Мариино стояние перенесено на вечер понедельника — 4 апреля.
Как проходит богослужение на Мариино стояние?
В 2022 году богослужение начнётся вечером в понедельник с чтения жития преподобной и покаянного Великого канона святого Андрея Критского, но сначала будет произнесена кафизма (один из разделов Псалтири). И уже за ним последует первая часть жития преподобной Марии, которое будет читаться на русском языке, затем пятидесятый псалом, а после — покаянный Канон по Господу. По окончании его третьей песни звучит заключительная часть жития.
После читают трипеснцы (каноны, состоящие не из 8-9 песен, а из трёх), посвящённые подвигу христовых апостолов. После заключительных слов Великого Канона заутреня продолжается обычным чином. Заканчивается церковная служба молитвой (тропарем) Ефрема Сирина.
Канон святого Андрея Критского не случайно называют Великим. В нём 250 тропарей и каждый наполнен невероятным внутренним достоинством. Великий Канон напоминает верующим, что пост — это время покаяния и очищения, и побуждает души человеческие отвратиться от грехов и исправить свою жизнь.
Мариино стояние / Фото с сайта «Азбука веры»: azbyka.ru
Правда, что на Мариино стояние нужно кланяться больше 200 раз?
Да, по православным традициям во время чтения Великого Канона земные поклоны совершаются перед началом каждого тропаря, то есть 250 раз. Но для человека неподготовленного это трудно. Поэтому священнослужители говорят, что Отец Небесный смотрит на искренность раскаявшейся души человека, а не на его физические возможности. Важно настроиться на глубокий разговор с Богом, а не ставить перед собой цель поклониться 250 раз, но с пустой головой.