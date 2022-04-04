Что такое Мариино стояние и когда оно пройдёт в 2022 году?

Вечером 4 апреля в православных храмах пройдёт Мариино стояние — одно из самых длительных церковных богослужений, которое продолжается пять-семь часов. Посвящено оно Марии Египетской. Чем она заслужила святость и сколько раз на Мариино стояние нужно кланяться — читайте на amic.ru.

Кто такая Мария Египетская?



Согласно преданию, Мария родилась в небольшой египетской деревушке. Уже в 12 лет она слыла писаной красавицей и в это время ушла из родительского дома в Александрию (город в древнем Египте, основанный Александром Македонским в 332 году). Девушке хотелось лёгкой и богатой жизни и она стала блудницей. Через несколько лет жажда новых впечатлений подтолкнула Марию поехать в Иерусалим. За еду и постой в пути она расплачивалась своим телом.



Прибыв в город на корабле вместе с другими паломниками, девушка из любопытства последовала за ними в Иерусалимский храм. Но войти смогла лишь в притвор — дальше её не пускала неведомая сила. Мария снова и снова пыталась переступить порог. Но её всё время отбрасывало назад. Добравшись в очередной раз до притвора, она в изнеможении прислонилась к стене и расплакалась. И тут пришло осознание того, что Господь видит её, что он и есть та неведомая сила, что не пускает в храм.



Храм Воскресения Христова, Иерусалим. В него не могла попасть Мария, будучи блудницей / Фото из Википедии



Мария принялась молиться перед иконой Богородицы, которая находилась в притворе храма. Искренне раскаявшись, она смогла попасть в храм, где упала перед распятием и почувствовала, что прощена. Выходя из храма, она решила поблагодарить Богородицу, и вдруг услышала голос: «За рекой Иордан обретёшь блаженный покой». Мария дала клятву Пресвятой Богородице, что не будет более заниматься блудом и проведёт оставшуюся жизнь в покаянии.



Девушка приняла крещение в храме Иоанна Предтечи, затем перешла реку и углубилась в пустыню. Незадолго до этого Мария встретила незнакомца, который дал ей несколько монет. На них были куплены три буханки хлеба. И началась жизнь бывшей блудницы в Иудейской пустыне, продлившаяся в итоге целых 47 лет.



Иордан. Пустыня Вади Рам / Фото из Википедии

Что пережила Мария Египетская в пустыне?

На протяжении первых 17 лет — как раз столько времени в миру грешница предавалась распутству — будущую святую мучили страсти. Ей безумно хотелось мяса и вина, но вместо этого приходилось питаться хлебом, отщипывая от купленных буханок по крохотному кусочку. В самые страшные моменты мучений Мария в исступлении каталась по раскалённому песку, потом вспоминала, какой обет дала Богородице, приходила в себя и продолжала свой путь по пустыне. В моменты сильных искушений женщине являлась Дева Мария, что помогало ей укрепиться в решимости через страдания найти спасение души.



В конце концов была съедена последняя хлебная крошка. Дальше Мария питались лишь кореньями и тем, что ещё удавалось найти в пустыне. Её одежда превратилась в лохмотья. Почти нагая, она не могла спастись от жажды и солнцепёка. Но и это не заставило женщину нарушить обет. Она продолжала вести аскетическую жизнь и читать молитвы во спасение души.



Через 47 лет страданий она встретила в пустыне Зосиму — иеромонаха из Иорданского монастыря, который по уставу своей обители ушёл в пустыню на время Великого поста, чтобы молиться. Он был удивлён, что Мария знала его имя, священнический сан и наизусть читала Священное Писание. Зосима был поражён, когда увидел, что во время молитвы Мария поднялась над землёй и как бы парила над ней. Он отдал женщине половину своего гиматия (у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани), чтобы она прикрыла наготу, она же поведала иеромонаху свою историю и попросила о ещё одной встрече — через год, чтобы причаститься.



Мария Египетская / Фото с сайта www.pravmir.ru



Они должны были встретиться на другом берегу реки Иордан. Так и произошло, только Зосима пришёл немного раньше и увидел, как Мария, перекрестив реку, перешла её, не касаясь водной глади. Причастившись, женщина попросила старца ещё об одной встрече — тоже через год. Зосима пришёл в назначенный срок, но живой Марию не застал. Незадолго до его прихода она умерла и оставила на песке надпись: «Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля». Случилось это в 524 году.



Пока Зосима раздумывал, как это сделать, ведь у него не было подручных средств, к телу Марии подошёл лев и стал лизать её пятки. Старец испугался, что он будет убит и съеден до того, как исполнит последнюю волю умершей, но потом решил, что если вознесёт молитву Марии, зверь пощадит его. Так и произошло. Лев подошёл к Зосиме и стал к нему ласкаться. Старец попросил его выкопать для Марии могилу, что зверь и сделал. Так святая обрела свой последний приют, а вместе с ним и покой. Старец же вернулся в монастырь и рассказал монахам о Марии. Предание о ней передавалось из уст в уста до тех пор, пока святой Софроний не написал её житие — произошло это в VIII веке.



Церковь вспоминает Марию Египетскую трижды — на Мариино стояние, в воскресенье пятой седмицы Великого поста и в день её смерти 14 апреля (1 апреля по старому стилю).

Но разве Мариино стояние отмечают не со среды на четверг?

Да, обычно церковная служба проходит с вечера среды до утра четверга пятой седмицы Великого поста. Однако в 2022 году четверг — это 7 апреля, в эту дату верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, поэтому Мариино стояние перенесено на вечер понедельника — 4 апреля.

Как проходит богослужение на Мариино стояние?

В 2022 году богослужение начнётся вечером в понедельник с чтения жития преподобной и покаянного Великого канона святого Андрея Критского, но сначала будет произнесена кафизма (один из разделов Псалтири). И уже за ним последует первая часть жития преподобной Марии, которое будет читаться на русском языке, затем пятидесятый псалом, а после — покаянный Канон по Господу. По окончании его третьей песни звучит заключительная часть жития.



После читают трипеснцы (каноны, состоящие не из 8-9 песен, а из трёх), посвящённые подвигу христовых апостолов. После заключительных слов Великого Канона заутреня продолжается обычным чином. Заканчивается церковная служба молитвой (тропарем) Ефрема Сирина.



Канон святого Андрея Критского не случайно называют Великим. В нём 250 тропарей и каждый наполнен невероятным внутренним достоинством. Великий Канон напоминает верующим, что пост — это время покаяния и очищения, и побуждает души человеческие отвратиться от грехов и исправить свою жизнь.



Мариино стояние / Фото с сайта «Азбука веры»: azbyka.ru