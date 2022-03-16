День святого Патрика: что это за праздник и как правильно его отмечать

День Святого Патрика — ирландский праздник. Пышно отмечают его 17 марта, но торжества продолжаются целых пять дней. В 1762 году символами этого дня стали трилистник и зелёный цвет, а с 1980-х ещё и пиво — много пива, которое буквально рекой льётся во всех барах и ресторанах. Читайте об этом празднике на amic.ru.

Кто такой святой Патрик?

Подробностей жития этого человека крайне мало. Точно неизвестно, когда он родился и умер (предположительно, 17 марта в V веке). Место похорон святого, по преданию, должны были определить быки, запряжённые в повозку с его телом. Где они остановились, там святого и закопали. Вот только где точно — никому неизвестно.



Святому приписывают распространение христианства в Ирландии. Есть информация, что ему был пожалован епископский сан, а миссионерской деятельностью он занялся уже будучи епископом.



А вот Патрик — это прозвище. Так святого назвали пираты, что выкрали его и продали в рабство. Звали же Патрика то ли Майгон, то ли Майвин. Как точно — история умалчивает.



Святой считается покровителем Ирландии. В этой стране день его памяти — государственный праздник.

Как ирландский христианский праздник стал практически международным?

В Ирландии его отмечают с VII века. Чуть позже интерес к этому празднику стал появляться и в других странах — преимущественно в тех, где есть ирландская диаспора. Сначала это был североамериканский континент. Прибывшие туда ирландские иммигранты привезли и свои традиции. Активная же пропаганда началась не так давно — в 90-х годах XX века. Первый крупный фестиваль, приуроченный к этому празднику и проведённый за пределами Ирландии, прошёл в 1996 году.

Почему цвет праздника зелёный?

Потому что это национальный цвет Ирландии. Зелёный флаг использовался и повстанцами в 1641 году, и членами общества объединённых ирландцев, которые боролись за независимость от Англии в 1790 году. В современном мире на Патрика едят, веселятся, одеваются в зелёное, пьют зелёное пиво. Одним словом, встречают весну во всеоружии, ведь этот цвет для многих — ещё и символ весны и пробуждения природы.

Как праздник проник в Россию?

Произошло это в 1992-м. Летом же 1991 года в столице России открылся Ирландский торговый дом на Арбате. Ну а раз открылся, почему бы не понести ирландскую культуру в российские массы.



Так, в 1992 году в Москве состоялся первый в РФ фестиваль святого Патрика. Действо происходило напротив Ирландского торгового дома и в мельчайших деталях имитировало проведение праздника в Ирландии.



Жителям столицы тот день запомнился обилием зелёного цвета, трилистниками, закреплёнными на одежде участников, и ирландскими музыкой и танцами. А ещё лепреконами. Правда, они не имеют никакой связи с христианским праздником — это языческие персонажи. Лепреконы — волшебные существа, и якобы если поймать хотя бы одного, он исполнит самые сокровенные желания. В общем, праздник понравился, а потому потихоньку закрепился и стал отмечаться и в других российских городах.

Почему на христианский праздник пьют пиво?

Эта традиция возникла в 80-х годах XX века. До этого все ирландские пабы 17 марта закрывались. Католикам же позволялись некоторые послабления в меню, которое по церковным канонам должно было быть постным — ведь День святого Патрика почти всегда приходится на Великий пост. 17 марта ирландцам разрешалось есть мясную пищу — традиционную капусту с беконом.



Пивная же традиция появилась по воле одной из крупнейших торговых марок пива, которая провела широкомасштабную рекламную кампанию своей продукции, где утверждала, что на День святого Патрика не грех выпить. С христианскими традициями такие алкогольные возлияния не имеют ничего общего.

Когда Православная церковь включила Патрика в список своих святых?

Произошло это 9 марта 2017 года на заседании Священного Синода. Так в православном календаре появились ещё 15 памятных дат, среди которых и День святого Патрика. Кстати, в православии его вспоминают не 17, а 30 марта.