Народные приметы: что сделать 24 марта, чтобы муж не ходил налево
Рассказываем, почему 24 марта читали множество заговоров и зачем незамужние обязательно отправлялись в лес
24 марта на Руси отмечали Ефимов день, названный так в честь архиепископа Ефимия Новгородского. В народе Ефима (или Ефимия) ещё называли «Заря-кукушка». Почему 24 марта считался благоприятным днём для заговоров, читайте на amic.ru.
Почему 24 марта заговаривали от всего, от чего только можно, и какие заговоры пользовались наибольшей популярностью?
Ефим считался благоприятным днём для заговоров и, соответственно, для ведьм и колдунов. Якобы именно 24 марта всё, что ни было наговорено, исполнялось с точностью 100%. Люди совершали обряды сами, но и не гнушались обращаться к тем, кто обладал магической силой.
Заговаривали на Ефима от всего — от порчи, сглаза, болезней желудка и кишок, гасили несдержанность, смягчали озлобленные сердца, убирали гневливость. Знахари составляли лечебные порошки и мази от зубной боли: считалось, что сделанные 24 марта — наиболее действенные.
Самыми популярными на Ефима были заговоры:
— от болей в животе;
— от зубной боли;
— чтобы муж не ссорился с женой;
— чтобы муж никогда не ходил налево.
Как на Ефима заговаривали желудок?
Обряд проводили строго до полудня. Считалось, что если провести лечение позже, эффекта не будет.
Для ритуала требовался свежий куриный желудок. Его брали, прикладывали к животу, трижды обводили живот по часовой стрелке и читали заговор: «Боль-болющая, из моего живота выходи, в куриные потроха заходи. В них поселись, а у меня больше не появись. Сгинь навсегда, боль моя». После желудок варили, охлаждали и отдавали чёрному коту. Бульон же доставался чёрной собаке.
Кроме этого, нужно было соблюсти ещё ряд требований: сутки ничего не выносить из дома и не есть куриные потроха 40 дней. Считалось, что это точно избавит человека от боли в животе.
Как заговаривали зубы без помощи знахарей?
Вот что советовали наши предки:
— Взять листок бумаги, написать на нём слова заговора.
— Вечером захватить с собой записку, отправиться в лес, найти рябину, подойти к ней, обнять и погрызть кору зубами.
— В то время как грызёте кору, нужно приговаривать: «Рябина, рябинушка, вылечи мои зубы, если не вылечишь, всю тебя сгрызу».
— Грызть рябину нужно до тех пор, пока заговор не будет произнесён трижды.
— Записку, на которой написан заговор, сложить так, чтобы она поместилась за щекой, после чего туда её и положить.
— Лечь спать с запиской за щекой, а утром вынуть её и сжечь. После этого можно заниматься любыми делами.
Считалось, что такой обряд очень помогал. Впрочем, у наших предков были, по всей видимости, крепкие зубы. Вряд ли кто-то из наших современников отважится грызть кору рябины, да ещё и читать заговор в это время, не боясь лишится части зубов. А уж об избавлении от зубной боли и говорить не приходится.
Как 24 марта заговаривали мужа, чтобы он не ссорился с женой?
Здесь важно, чтобы 24 марта пришлось на четверг. Якобы в другие дни заговор не будет иметь такой силы. В 2022 году 24 марта — это как раз четверг, так что собираемся с мыслями и делаем так, чтобы мужья нам не перечили.
Для этого готовим пирог с рыбой — используем любой рецепт. Во время разделки рыбы читаем следующее: «Ты, рыба, молчишь, не говоришь и не кричишь. Так чтобы и муж мой (имя) на меня, свою жену (имя), не кричал, а словно рыба немая молчал, язык свой за зубами держал. Слово Бога первое, моё второе, а твоё, муж (имя), никакое. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».
Как на Ефима заговаривали мужа от походов налево?
Делается он просто. Во время приготовления пищи — лучше если это будет обед, жена должна читать следующее: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как не изменили своей вере казнённые святые, так и ты, раб божий (имя), ни с кем изменить мне не сможешь. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».
Зачем 24 марта незамужние ходили в лес?
Это древняя славянская традиция. Девушки, у которых нет пары, шли в лес, чтобы послушать кукушек. Во время кукования полагалось всплакнуть. Считалось, что проливая слёзы под кукушкино «ку-ку» девушка по жизни не будет лить кукушкиных слёзок, будучи одинокой. А кроме того, такой обряд якобы гарантировал, что именно в этом году девица встретит свою вторую половинку.
Какие ещё традиции соблюдали на Ефима?
Люди, у которых в этот день внезапно портилось настроение, начинали беспричинно плакать, теряли аппетит, должны были сходить в церковь и помолиться. Объяснялось это просто. Бедняги проливали кукушкины слёзки и мучились от того, что не во всех грехах покаялись. И помочь в улучшении настроения мог только поход в храм для исповеди.
Молодёжь 24 марта отправлялась в лес встречать перелётных птиц. Молодые люди находили полянку, где не было снега, водили на ней хороводы, веселились, пели песни. И обязательно кормили птичек. Считали, что столь яркая и приветливая встреча должна показать птицам, как их любят, а те взамен будут помогать человеку — активно поедать вредителей, а также отгонять своим гамом и песнями злых духов.
Как 24 марта определяли погоду на предстоящие месяцы?
Большая часть погодных примет на Ефима связана с поведением птиц. Так, по месту на дереве, где уселась ворона, определяли, какая погода будет в ближайшие дни — тёплая или пасмурная. Если птица обосновывалась на макушке — это к теплу, а если примерно посередине — к пасмурной погоде. Вороны же, сидящие стайками на земле, предвещали холода.
А вот и другие приметы, связанные с птицами:
Грачи летают стаями, а затем пикируют к земле — к скорому дождю.
Гуси парят в вышине — к мощному весеннему половодью, а если летят низко — к малой вешней воде.
Лебеди плавают в пруду — к погожим денькам.
Журавли летят молча и низко — к ненастной погоде.
Жаворонки прилетели — к теплу, а зяблики — к холодам.
24 марта появились первые ласточки — год будет счастливым.
Перелётные птицы дружно вернулись — жди холод и ненастье.
Ну и напоследок приметы, не связанные с птицами:
На Ефима тепло — к жаркому лету.
24 марта дует северный ветер — к плохому урожаю сена, потому что июль выдастся дождливым.