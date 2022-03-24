Народные приметы: что сделать 24 марта, чтобы муж не ходил налево

Почему 24 марта заговаривали от всего, от чего только можно, и какие заговоры пользовались наибольшей популярностью?

Ефим считался благоприятным днём для заговоров и, соответственно, для ведьм и колдунов. Якобы именно 24 марта всё, что ни было наговорено, исполнялось с точностью 100%. Люди совершали обряды сами, но и не гнушались обращаться к тем, кто обладал магической силой.



Заговаривали на Ефима от всего — от порчи, сглаза, болезней желудка и кишок, гасили несдержанность, смягчали озлобленные сердца, убирали гневливость. Знахари составляли лечебные порошки и мази от зубной боли: считалось, что сделанные 24 марта — наиболее действенные.



Самыми популярными на Ефима были заговоры:

— от болей в животе;

— от зубной боли;

— чтобы муж не ссорился с женой;

— чтобы муж никогда не ходил налево.

Как на Ефима заговаривали желудок?

Обряд проводили строго до полудня. Считалось, что если провести лечение позже, эффекта не будет.



Для ритуала требовался свежий куриный желудок. Его брали, прикладывали к животу, трижды обводили живот по часовой стрелке и читали заговор: «Боль-болющая, из моего живота выходи, в куриные потроха заходи. В них поселись, а у меня больше не появись. Сгинь навсегда, боль моя». После желудок варили, охлаждали и отдавали чёрному коту. Бульон же доставался чёрной собаке.



Кроме этого, нужно было соблюсти ещё ряд требований: сутки ничего не выносить из дома и не есть куриные потроха 40 дней. Считалось, что это точно избавит человека от боли в животе.

Как заговаривали зубы без помощи знахарей?

Вот что советовали наши предки:



— Взять листок бумаги, написать на нём слова заговора.



— Вечером захватить с собой записку, отправиться в лес, найти рябину, подойти к ней, обнять и погрызть кору зубами.



— В то время как грызёте кору, нужно приговаривать: «Рябина, рябинушка, вылечи мои зубы, если не вылечишь, всю тебя сгрызу».



— Грызть рябину нужно до тех пор, пока заговор не будет произнесён трижды.



— Записку, на которой написан заговор, сложить так, чтобы она поместилась за щекой, после чего туда её и положить.



— Лечь спать с запиской за щекой, а утром вынуть её и сжечь. После этого можно заниматься любыми делами.



Считалось, что такой обряд очень помогал. Впрочем, у наших предков были, по всей видимости, крепкие зубы. Вряд ли кто-то из наших современников отважится грызть кору рябины, да ещё и читать заговор в это время, не боясь лишится части зубов. А уж об избавлении от зубной боли и говорить не приходится.

Как 24 марта заговаривали мужа, чтобы он не ссорился с женой?

Здесь важно, чтобы 24 марта пришлось на четверг. Якобы в другие дни заговор не будет иметь такой силы. В 2022 году 24 марта — это как раз четверг, так что собираемся с мыслями и делаем так, чтобы мужья нам не перечили.



Для этого готовим пирог с рыбой — используем любой рецепт. Во время разделки рыбы читаем следующее: «Ты, рыба, молчишь, не говоришь и не кричишь. Так чтобы и муж мой (имя) на меня, свою жену (имя), не кричал, а словно рыба немая молчал, язык свой за зубами держал. Слово Бога первое, моё второе, а твоё, муж (имя), никакое. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».

Как на Ефима заговаривали мужа от походов налево?

Делается он просто. Во время приготовления пищи — лучше если это будет обед, жена должна читать следующее: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как не изменили своей вере казнённые святые, так и ты, раб божий (имя), ни с кем изменить мне не сможешь. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь».