Что сделать 20 марта, чтобы женщина полюбила мужчину еще крепче

20 марта в народе празднуют день Павла Капельника. Православная церковь в эту дату чтит двух Павлов — Препростого Земледельца и Прусиадского, а также чудотворную икону Богородицы, оригинал которой находится в Николо-Одринском монастыре. 20 марта называют по-разному — Павлов день, Капельник, Споручница грешников, Павел Мартовский. Почему праздник получил такие интересные названия, а также что делали на Руси на Павла — читайте на amic.ru.

Откуда пошло название «Споручница грешников»?

20 марта получил такое название по иконе Божьей Матери, находящейся в одном из монастырей Орловской губернии. На ней есть надпись «Аз Споручница грешных к Моему Сыну...», поэтому часто её называют «Споручница грешных». Отсюда и название праздника.



Сама же икона настолько уникальна, что невозможно не рассказать о ней хотя бы немного. Она была обретена Одрино-Николаевским мужским монастырём в 1843 году. Сама икона очень древняя. На момент, когда её доставили в монастырь, она находилась в плачевнейшем состоянии и была помещена неподалёку от Святых врат монастыря. Молились перед ней немногие, но ровно до момента, как в окрýге стали происходить чудеса.



Образ иконы приснился почти одновременно нескольким людям, жившим неподалеку от монастыря, — помещику Новикову, купцу Сытину и ещё одной карачевской жительнице. После этого чудесным образом исцелились их родственники. Парализованный сын орловского помещика Новикова вдруг встал и пошёл, трёхлетняя дочь купца Сытина, слепая от рождения, неожиданно прозрела, сын карачевской жительницы забыл об эпилепсии.



Слава о чудодейственной силе «Споручницы грешников» разнеслась по округе. В 1848 году с неё был сделан список (копия), который унаследовал от оригинала целительские способности. Кроме того, он начал мироточить. Истекающая из иконы мира излечивала людей от разных болезней.



Некоторое время список «Споручницы грешников» находился в доме москвича Димитрия Бонческула. Затем его торжественно перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках.

Почему 20 марта называют Павлов день?

Павел Препростой был простым земледельцем. Он жил в IV веке, имел семью и вёл мирскую жизнь. Узнав об изменах своей жены, не стал мстить и ушёл в монастырь. Там постоянно пел псалмы, всё время постился, занимался тяжёлым трудом и, в конце концов, получил разрешение остаться насовсем. Божьей наградой Павлу за многолетнее отшельничество стал дар исцеления тела человеческого, а также умение изгонять бесов. Прозвище Препростой этот святой получил за мягкий, незлобивый характер, а Земледелец — за то, что в миру занимался земледелием.



О жизни Павла Прусиадского мало что известно. Жил этот человек в IX веке, был епископом в городе Прусиаде (Малая Азия). В тёмные времена, когда язычники уничтожали христиан, не боялся выступать с богоугодными речами, за что подвергся гонениям.



По имени двух Павлов, которых Церковь вспоминает 20 марта, день и получил названия Павлов день и Павел Мартовский — потому что дата приходится на март. Нередко к имени святого добавляют Капельник. Так в старину называли на Руси март. И это не случайно. Капель — характерное явление для этого месяца. Днём солнце уже сильно припекает, поэтому сосули быстро тают, уменьшается толщина снежного покрова, повсюду бегут ручьи.

Какие бытовые приметы связаны с 20 марта?

На Руси верили: если много снега упадёт на человека, то он грешник, и ему придётся отмаливать свои грехи в церкви целых 40 дней и попутно заниматься богоугодными делами, например, помогать сирым и убогим, подавать милостыню.



Если окно в доме разбилось упавшим с крыши снегом, это очень плохо. Через оконный проём внутрь сможет попасть нечисть и навредить домочадцам. Поэтому хозяин незамедлительно принимался за ремонт, а его жена отправлялась в церковь и ставила свечку перед иконой Божьей Матери за каждого члена семьи, а затем заказывала сорокоуст. По возвращении домой она готовила обед и обязательно угощала им трёх нищих. Считалось, что если в жилище и забралась нечисть, то этот обряд её точно изгонит.



Если прилетят перелётные птицы, то они побывали в раю — так считали наши предки, поэтому их нужно накормить крошками. Чем больше птичек слетится на трапезу, тем лучше — в доме прибавится счастья.

Зачем младенцев, родившихся 20 марта, сбрызгивали талой водой с крыши?

Люди считали, что это придаст им сил и здоровья. Якобы после такой процедуры дети росли крепкими и не болели. Кроме того, верили, что вместе с водой, собранной с тающих сосуль, можно привлечь к ребёнку Ангела Хранителя, а также защиту иконы «Споручница грешников».

Как парни на Павла привораживали девушек?

Прежде чем заняться приворотом, молодому человеку нужно было тщательно вымыться и надеть чистую одежду — делали это 16 марта. В последующие три дня (17-19 марта) запрещалось материться и всяко ругаться. На четвёртый день, т.е. на Павла, на закате нужно было взять что-то из вещей возлюбленной, зажигалку, свечку и отправиться в уединённое место. Это мог быть сарай или баня. Там зажечь свечку и семь раз подряд прочитать заговор: «Как свеча горит-пылает, так и моя душа по тебе скучает. Так пусть этот огонь нас воссоединит, сердца наши в одно объединит. Чтобы бились в один такт, чтобы не могла (имя любимой) жить без меня никак. Обо мне бы только гадала, обо мне бы только страдала. Да будет так!«



Ждали, когда свеча сгорит полностью, собирали то, что от неё осталось, складывали в белый платок, туда же клали вещь возлюбленной, завязывали всё это тремя узлами и закапывали под молодым деревцем. Считалось, что с ростом дерева девушка будет любить парня всё сильнее и сильнее.