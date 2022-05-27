Коллектив ОСК №1 барнаульского водоканала отметил 50 лет работы

«Росводоканал Барнаул» отметил юбилей очистных сооружений канализации № 1. На территории объекта прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали сотрудники ОСК, а также ветераны производственного подразделения.

Работников объекта-«юбиляра» поздравили генеральный директор Андрей Полюго, главный инженер Евгений Чайкин, директор по персоналу Елена Кулешова, а также начальник цеха ОСК Виктор Громов и начальник участка ОСК-1 Александр Кошелев, председатель профсоюзной организации Наталья Урванцева. Сотрудники и ветераны получили подарки от руководства компании, а также от профсоюза.

Генеральный директор предприятия Андрей Полюго отметил, что начинал трудовой путь именно на этом объекте.

«2 августа 2000 года я пришёл на работу на ОСК-1. Начальник цеха привёл меня к сменному инженеру Галине Владимировне Голубевой и говорит: „Вот инженер-стажёр, будете им руководить“. А она мельком посмотрела на меня и ответила: „Сейчас прям, я ему всё расскажу, а он потом на моё место сядет“. Так мы с ней и познакомились, а позже подружились. И она действительно многому меня научила», — поделился воспоминаниями Андрей Сергеевич.

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