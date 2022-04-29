Переработка мусора и буккроссинг. 30 апреля в Барнауле пройдёт экологическая акция

30 апреля жители Барнаула смогут сдать стекло, бумагу, пластик, железо, ветошь и другое вторсырьё на переработку. В городе пройдёт акция от волонтёров проекта «Мусора. Больше. Нет»

Что можно сдать на переработку?

На переработку в Барнауле можно сдать макулатуру, стекло, железо, пластик (от бутылок из-под лимонада и шампуня до упаковок из-под сметаны или печенья), старую одежду, картриджи от фильтров, просроченные лекарства, пенопласт, рентгеновские снимки, пластиковые зубные щётки, банковские карты и технику, тетрапаки, целлюлозную подложку от яиц.

Принимают также и хорошую одежду, украшения, книги, предметы интерьера — их на акции можно передать в благотворительные фонды «Доброе сердце» и «Добрые вещи» или отправить на фримаркет. Также через волонтёров можно передать помощь приюту для животных «Бусинка». Подробнее о том, что принимают на акции, можно узнать в группе МБН во «ВКонтакте» или в Telegram-канале.

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Где будут пункты приёма?

Вторсырьё принимают на стационарных и мобильных точках. Разница их в том, что на стационарной точке волонтёры работают несколько часов и подойти можно будет в любое время акции. На мобильные точки машина волонтёров приезжает на 20-30 минут. Стационарная точка в Барнауле будет одна — около Парка спорта Смертина на Энтузиастов, 12в. Мобильный сбор пройдёт в каждом районе Барнаула. Адреса можно посмотреть здесь.