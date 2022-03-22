«Пятёрочка» трудоустроит потерявших работу россиян

Торговая сеть «Пятёрочка» готова поддержать тех, кто остался без работы. Компания предлагает вакантные места беженцам, а также специалистам, которые ищут новое рабочее место. Более того, сеть внедряет специальную программу ускоренного обучения и адаптации в продуктовом ретейле.

«Сейчас непросто делать долгосрочные прогнозы, но продуктовый ретейл пока чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Поэтому наём на вакансии продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на „Пятёрочке“ сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.

Так, «Пятёрочка» уже внедряет инструкции по приёму на работу беженцев, чтобы они могли занимать вакантные должности в магазинах сети, расположенных в городах временного проживания.

Также компания готова принять сотрудников из организаций, которые по какой-то причине остановили свою деятельность. Для них «Пятёрочка» может предложить такие позиции, как продавец-кассир, администратор, заместитель директора магазина, оператор склада, водитель электроштабелёра и другие.

А специалистам с опытом управления и готовым в ближайшем будущем переориентироваться на работу в продуктовом ретейле, компания предлагает позиции директора магазина. «Пятёрочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения, чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учётом специфики продуктового сегмента.

В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнёр», запущенном внутри сети. Суть его в том, что магазин при такой модели работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора — как собственники бизнеса, только внутри большой компании, с расширенными полномочиями (могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые акции и так далее). Запуск программы планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнёров будет уже 1000.