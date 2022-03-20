Синоптик спрогнозировал в Сибири холодное лето

Летом температура в Сибири и на Урале ожидается ниже, чем в предыдущие годы. Как отметил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, на большей части территории страны летние месяцы окажутся сухими и необычно жаркими. Средние температуры превысят показатели прошлого лета на 5-6 градусов.

«Выше климатической нормы столбик термометра поднимется в Северо-Западном и Центральном ФО. Исключением из „аномалии“ станут Сибирь и Урал, где, наоборот, температура будет холоднее, чем обычно», — сказал он в эфире «Радио Россия».