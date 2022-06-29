В «Росводоканал Барнаул» рассказали, как дезодорируют иловые карты на очистных сооружениях

Специалисты барнаульского водоканала еженедельно обрабатывают иловые карты — специальные площадки, на которые увозят осадки сточных вод. Для этого используют дезинфектант BIOTerminator.

«Распыление раствора проводится дважды в неделю с помощью установки на базе трактора МТЗ-82. До и через девять часов после обработки производятся замеры. Мы отмечаем существенное снижение запаха и концентрации веществ, которые являются его причиной, после применения „БиоТерминатора“. Наши коллеги из других городов также оценили эффективность препарата», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Средство разработано учёными Алтайского края в 2019 году. Его применяют в пищевой промышленности, птицеводстве и животноводстве, а также при обработке мусорных баков и дезинфекции помещений.

Препарат не только не уступает по своим свойствам зарубежным конкурентам, но у него есть существенные плюсы — ниже стоимость и возможность оптимальной логистики внутри страны.

Отметим, что официальным дилером бренда BIOTerminator является компания «РВК.Экосервис», которая входит в отраслевой холдинг «Росводоканал». Более подробная информация о препарате и контакты поставщиков на сайте.

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