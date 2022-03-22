Великий Халдей. 105 лет со дня рождения главного фотографа Великой Отечественной войны
Евгений Халдей — автор знаменитого снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом
23 марта 2022, 06:50
23 марта 1917 года в Донбассе родился Евгений Халдей, один из главных фотокорреспондентов Великой Отечественной войны и один из самых известнейших репортажников XX века. Вместе со своей «Лейкой» он прошёл 1418 дней войны от Мурманска до Берлина. Снимал Нюрнбергский процесс. Все руководители страны — от Сталина до Ельцина — побывали в фокусе его объектива.
Первая советская трактористка Паша Ангелина. 1935 год
«Враг народа». 1938-1939 год
Москвичи слушают речь Молотова 22 июня 1941 года.
«Олень Яша». 1941 год
В освобождённой Болгарии. 1944 год
«Салют в освобождённом Севастополе». 1944 год
«Берлинцы смотрят на советские танки, которые вошли в город». 1945 год
Парад Победы на Красной площади. 1945 год
Потсдамская конференция. 1945 год
«Путешествующий кинотеатр». 1951 год
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