Великий Халдей. 105 лет со дня рождения главного фотографа Великой Отечественной войны

23 марта 1917 года в Донбассе родился Евгений Халдей, один из главных фотокорреспондентов Великой Отечественной войны и один из самых известнейших репортажников XX века. Вместе со своей «Лейкой» он прошёл 1418 дней войны от Мурманска до Берлина. Снимал Нюрнбергский процесс. Все руководители страны — от Сталина до Ельцина — побывали в фокусе его объектива.

Первая советская трактористка Паша Ангелина. 1935 год

«Враг народа». 1938-1939 год

Москвичи слушают речь Молотова 22 июня 1941 года.

«Олень Яша». 1941 год

В освобождённой Болгарии. 1944 год

«Салют в освобождённом Севастополе». 1944 год

«Берлинцы смотрят на советские танки, которые вошли в город». 1945 год

Парад Победы на Красной площади. 1945 год

Потсдамская конференция. 1945 год

«Путешествующий кинотеатр». 1951 год