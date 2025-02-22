Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 22 февраля
В краевой столице начинается новый ярмарочный сезон
22 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 22 февраля стартует ярмарочный сезон, сообщили в мэрии.
В этот день ярмарки пройдут в каждом районе города. Закупиться едой можно будет с 10:00 до 14:00 по адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский – пл. Народная, ул. Попова, 86;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
На ярмарках представят мясо, яйца, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, масла и другие продукты.
12:33:57 22-02-2025
Делать на них нечего, на этих ярмарка. Цена, абсолютно на ВСЁ, дороже чем в магазих.
20:46:59 22-02-2025
Гость (12:33:57 22-02-2025) Делать на них нечего, на этих ярмарка. Цена, абсолютно на ВС... А вас туда пинками гонят? тогда в полицию вам нужно. А вообще прикиньте ярмарка- дело добровольное.))