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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 22 февраля

В краевой столице начинается новый ярмарочный сезон

22 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 22 февраля стартует ярмарочный сезон, сообщили в мэрии.

В этот день ярмарки пройдут в каждом районе города. Закупиться едой можно будет с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
  • Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский – пл. Народная, ул. Попова, 86;
  • Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках представят мясо, яйца, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, масла и другие продукты.

Барнаул Продукты

Комментарии 2

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Гость

12:33:57 22-02-2025

Делать на них нечего, на этих ярмарка. Цена, абсолютно на ВСЁ, дороже чем в магазих.

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гость

20:46:59 22-02-2025

Гость (12:33:57 22-02-2025) Делать на них нечего, на этих ярмарка. Цена, абсолютно на ВС... А вас туда пинками гонят? тогда в полицию вам нужно. А вообще прикиньте ярмарка- дело добровольное.))

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