Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 22 февраля

В краевой столице начинается новый ярмарочный сезон

22 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 22 февраля стартует ярмарочный сезон, сообщили в мэрии.

В этот день ярмарки пройдут в каждом районе города. Закупиться едой можно будет с 10:00 до 14:00 по адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина,71;

Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский – пл. Народная, ул. Попова, 86;

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках представят мясо, яйца, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, масла и другие продукты.