20 домов сгорели в Красноярском крае из-за лесного пожара

В Красноярском крае возле Минусинска начался лесной пожар, из-за которого сгорело 20 домов. Как сообщает NGS24, возгорание возникло в лесу из-за сжигания мусора.

Охватив деревья, огонь в условиях сильного ветра перекинулся на дачный посёлок, уничтожив 20 домов. Потребовалась эвакуация жителей, их перевезли в близлежащие школы и сельский клуб.

В помощь 130 красноярским пожарным выехал пожарный поезд из Бакана. К 19:00 по местному времени пожар был локализован. Спасатели смогли не допустить распространения огня на ещё две улицы дачного посёлка. О пострадавших не сообщается. Ситуация на данный момент находится под контролем.