30 человек тушат пожар на улице Северо-Западной в Барнауле
Открытое горение уже ликвидировали
26 июля 2022, 13:39, Никита Черников
В Барнауле идёт ликвидация пожара в производственном здании по улице Северо-Западной, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайском краю.
«По предварительной информации, горит масло на площади около 100 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
В тушении участвуют 30 человек и семь автоцистерн, работают звенья газодымозащитной службы. Открытое горение уже прекращено. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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