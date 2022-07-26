30 человек тушат пожар на улице Северо-Западной в Барнауле

В Барнауле идёт ликвидация пожара в производственном здании по улице Северо-Западной, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайском краю.

«По предварительной информации, горит масло на площади около 100 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В тушении участвуют 30 человек и семь автоцистерн, работают звенья газодымозащитной службы. Открытое горение уже прекращено. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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