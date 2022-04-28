Алтайская прокуратура уличила ПФР в назначении выплаты «не тому» родителю без проверки

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю назначило единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей матери ребёнка, которая на самом деле не имела на это права, — по решению суда мальчик проживает с отцом. Как сообщает «Банкфакс», восстановить права мужчины удалось только после вмешательства региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, мужчина обратился в ПФР за единовременной выплатой, которая была установлена правительством для поддержки семей с детьми. Однако в фонде ему в этом необоснованно отказали, заявив, что денежные средства были перечислены матери.

Выяснилось, что при рассмотрении заявления женщины сотрудники ПФР не потребовали от неё документов, подтверждающих проживание ребёнка с ней, и выплатили ей субсидию. В результате органы прокуратуры внесли представление в территориальное отделение фонда, после чего нарушенные права отца удалось восстановить.

Вернула ли женщина «по ошибке» выплаченную субсидию — не уточняется.