Алтайский суд назначил виновнице пьяного ДТП с пострадавшими условный срок

В Республике Алтай жительницу Майминского района приговорили к трём годам лишения свободы условно за пьяное ДТП. Как сообщают «Новости Горного Алтая», в той аварии два пассажира получили тяжёлые травмы.

ДТП произошло 14 июня. После застолья в одном из баров Горно-Алтайска компания из четырёх мужчин и женщины решила поехать домой. Посчитав, что дама несильно пьяна и у неё есть навыки вождения, её посадили за руль. При этом сама она не имела водительских прав.

В результате водитель не справилась с управлением и машина упала в строительный котлован.

Отмечается, что ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности — в ходе суда она признала свою вину. На иждивении у неё находятся один несовершеннолетний и два малолетних ребёнка.

Суд счёл, что достаточным наказанием для женщины станет условный срок. Приговор в законную силу пока не вступил.