Алтайскую учительницу, которая попала в смертельную аварию с детьми, отправили в колонию

Родители погибших школьников не планируют обжаловать приговор

11 января 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учительницу Анну Диринг, которая попала в смертельную аварию с детьми, этапировали в колонию. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Адвокат потерпевших пояснила, что кассационная жалоба от учительницы не поступала. Родители погибших школьников не собираются обжаловать приговор.

Напомним, что 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности манёвра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.

В результате аварии погибли трое детей. Один мальчик и учительница выжили.

Педагога приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, а также лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, её обязали возместить семьям погибших ущерб.