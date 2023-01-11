НОВОСТИПроисшествия

Алтайскую учительницу, которая попала в смертельную аварию с детьми, отправили в колонию

Родители погибших школьников не планируют обжаловать приговор

11 января 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Учительницу Анну Диринг, которая попала в смертельную аварию с детьми, этапировали в колонию. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Адвокат потерпевших пояснила, что кассационная жалоба от учительницы не поступала. Родители погибших школьников не собираются обжаловать приговор.

Напомним, что 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности манёвра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.

В результате аварии погибли трое детей. Один мальчик и учительница выжили.

Педагога приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, а также лишили права управления транспортным средством сроком на три года. 

Кроме того, её обязали возместить семьям погибших ущерб.

  

 

Комментарии 15

  • К 5 с половиной лет? За 3 жизни детские???? Понятно,что не специально она под поезд, но ум в башке должен быть??? И с таким поведением... Ни раз в суде не заплакала, только через 7 месяцев родителям принесла извинения...В аду гореть ей....А за грехи ее ответят ее дети.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Даже если ей дать 25 лет, но детей вернуть нельзя. Смысла давать ей больше 5 лет нет никакого
    11 января, Гость   Ответить
  • Зато Сергея Серенко и его двух сотрудников осудили в сумме на 26 лет по "маковому делу" за торговлю в своих продуктовых магазинах фабричным казахским кулинарным маком. Где якобы эксперт выделил из 12 кг мака 4 грамма маковой соломки, из которой якобы можно приготовить наркотик. Фемида она такая. "Справедливая"
    11 января, Гость   Ответить
  • А сколько нужно ей было дать? 20 или 30 лет, что бы дети вернулись к жизни? Можно подумать, что она специально везла детей на смерть.
    11 января, Гость   Ответить
  • А за грехи ее ответят ее дети. - глупости , это так не работает, не надейтесь
    11 января, Гость   Ответить
  • В аду гореть ей... Это где такой?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, как это он смог сделать? Прям из кулинарных маковых семян соорудил соломку? Если что: Маковая соломка – неочищенный опийный мак. В состав маковой соломки входят все части растения, кроме семян.
    11 января, Гость   Ответить
  • "Гость, как это он смог сделать?" - он просто торговал. А все раскрутилось с того что он хотел упростить провоз мака мимо таможни и спрятал его под обшивкой авто. Да, это его косяк. Но он экономический. А его подтянули за контрабанду наркотиков и наркоторговлю. А это был обычный кондитерский мак в пачках по 50 граммов. Погуглите "маковое дело" Сергея Серенко. Есть общие знакомые, все окружающие в афиге. У него лет 15 несколько маленьких магазинчиков в малых селах. Он спорт поддерживал, с детьми занимался ранее. А его как главаря наркотического ОПГ посадили. Остерегайтесь булочек с маком, а не то наркоманами станете.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не юли. Написал делал из семян соломку, рассказывай как. А про таможню вопросов не было.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, у меня однаклассник тоже за это присел. Только разница в том, что его предупреждали, что не надо так делать. он забил на предупреждение и на закон. теперь сидит. кто ему виноват?
    11 января, Гость   Ответить
  • 5 лет = 66 месяцев. Несовершеннолетние и женщины могут быть освобождены условно-досрочно от отбытия наказания отбыв 1\3 часть . В данном случае 22 месяца. 2025 новый год дома будет.
    11 января, Гость   Ответить
  • "не юли. Написал делал из семян соломку" - не севший делал. А "эксперт" якобы выделил, доказывая что выделение возможно. Никто не видел ни соломки, ни наркотика кроме эксперта. Из одной пачки 50 г мака выделялось что-то около 0.01 г пыли и соломки, настолько ничтожные неуловимые объемы, что никакому наркоману и в голову не придет так делать.
    11 января, Гость   Ответить
  • "Остерегайтесь булочек с маком" --- Гость, бабушку как-то оштрафовали за то, что у нее немного мака было в огороде, она такие вкусные рулеты маковые делала нам в детстве. Как я понимаю, это не опиумный мак, а обычный кондитерский. Но один фиг заставили вырвать и штраф заплатить.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, материалы почитайте. Да, специально.
    11 января, Гость   Ответить
  • Мало! Минимум семь лет. По преступной халатности создала умышленно ситуацию гибели детей.
    11 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров