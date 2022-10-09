Авария с «перевёртышем» произошла на трассе в Алтайском крае

Жёсткая авария произошла на трассе Барнаул — Заринск в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

После удара автомобили отбросило далеко друг от друга, а один из них оказался на крыше. Помогать водителям стали очевидцы, которые проезжали мимо.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске мужчине стало плохо за рулём, он выехал на газон и врезался в дерево возле здания городской администрации.