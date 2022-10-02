Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП на алтайской трассе
На месте происшествия работают медики
2 октября 2022, 18:15, Никита Черников
Два автомобиля столкнулись на бийской трассе возле села Луговского в Алтайском крае, сообщают пользователи соцсетей.
На кадрах видно, что одна из машин оказалась в кювете, другая также получила серьёзные повреждения.
Кадр из видео / «Инцидент Бийск»
На месте происшествия работают медики и полицейские. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
Напомним, 2 октября в Рубцовске мотоциклист столкнулся с «Газелью».
Комментарии
Новости партнеров