Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП на алтайской трассе

Два автомобиля столкнулись на бийской трассе возле села Луговского в Алтайском крае, сообщают пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что одна из машин оказалась в кювете, другая также получила серьёзные повреждения.

Кадр из видео / «Инцидент Бийск»

На месте происшествия работают медики и полицейские. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Напомним, 2 октября в Рубцовске мотоциклист столкнулся с «Газелью».