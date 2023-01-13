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Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования смерти девочки на барнаульской вечеринке

Председателю СКР расскажут об обстоятельствах гибели подростка

13 января 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Барнауле, которая погибла после вечеринки. Об этом сообщает пресс-служба СКР. 

В ведомстве подчеркнули, что следователем назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, в целях определения причины смерти подростка.

Напомним, что о смерти ребёнка стало известно 12 января. По словам матери девочки, накануне дочь попросилась переночевать у подруги, однако вечером пошла к парню своей знакомой и осталась там. Как узнала женщина после смерти ребёнка, в квартире были и другие дети — по всей видимости, подростки устроили вечеринку. Утром девочке стало плохо, она зашла в туалет и там умерла.

По словам женщины, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". В алтайском Следкоме заявляли, что находятся в постоянном контакте с матерью, а все обстоятельства происшествия уточняются. 

 

Комментарии 3

  • Поздно пить боржоми, когда почки отказали...
    13 января, Гость   Ответить
  • Интересно, он по Комаровой даст какие-то указания!?
    13 января, Гость   Ответить
  • Бастрыкин поставил на контроль, потребовал доложить, зачем нам знать об этом каждый раз, это рабочий процесс не более.
    13 января, Гость   Ответить
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