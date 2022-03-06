Бездомная собака покусала ребенка на городском рынке

Житель Барнаула рассказал, что бездомная собака укусила его сына на «китайском рынке» на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает Barnaul22.

«Путь на рынок ведёт через вольготно устроившихся собак на парковке. Продавцы ларьков постелили им бумажную упаковку, чтобы этим милым созданиям было тепло. Активно подкармливают их. Это видно по довольным мордашкам пёсиков», — вспомнил мужчина.

По его словам, они припарковались рядом с собаками. Сын начал восторгаться этими созданиями и, наверное, потревожил их сон.

«Месть милого пса была мгновенной. Он кинулся на ребёнка и укусил его за ногу. Пришлось отгонять пса от сына. Хорошо, что на ребёнке были зимние вещи», — рассказал барнаулец.

После инцидента семья пострадавшего обратилась в администрацию рынка. Там заявили, что собаки регулярно кидаются на клиентов рынка. При этом подчеркнули, что парковка, на которой всё произошло, не принадлежит рынку. Сейчас семья мальчика готовит заявление в Ленинскую администрацию.