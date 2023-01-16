Бийский пенсионер оказался крупным торговцем "палёнкой"

В салоне его автомобиля полиция обнаружила 100 канистр со спиртом объёмом 1000 литров

16 января 2023, 13:20, ИА Амител

Кадр из видео

В Республике Алтай задержали мужчину, который пытался провезти в Алтайский край крупную партию контрафактного алкоголя. Об этом рассказали в региональном МВД.

В салоне его автомобиля полиция обнаружила 100 канистр со спиртом объёмом 1000 литров. "Палёнку" мужчина купил в Бийске и собирался торговать ею дома. Поставщиком контрафакта оказался 62-летний пенсионер из Бийска.

Во время обысков у алтайского торговца алкоголем нашли 7500 бутылок под марками известных алкогольных брендов готовых для продажи и 140 канистр со спиртом по 10 литров. В общей сложности оперативники изъяли более 15 тысяч литров алкоголя.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела.