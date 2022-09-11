Церковного кота насмерть сбили в Барнауле

В Барнауле на дороге сбили церковного кота. Об этом рассказали хозяева животного в сообществе «В курсе 22».

«Около 11:00 напротив Покровского собора по ул. Никитина возле пешеходного перехода, где скоростной режим 20 километров в час, сбили нашего рыжего кота. Водитель, говорят очевидцы, летел», — написал автор сообщения.

Хозяева животного отметили, что он был не только членом семьи, но и церковным котом, после потери которого скорбит весь Покровский собор.

В комментариях под постом один из пользователей отметил, что водители на этом участке часто нарушают скоростной режим.