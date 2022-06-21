Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Горном Алтае

В Онгудайском районе Республики Алтай в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 18 июня около 11:50 в селе Онгудай. 42-летний водитель Toyota Caldina на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу имеющей преимущество машине Lexus RX, за рулём которой была 28-летняя местная жительница.

«В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был доставлен пассажир автомобиля Toyota Caldina, 39-летний местный житель. Госпитализация ему не потребовалась», — говорится в сообщении.

В отношении водителя Caldina возбудили административное дело.

20 июня в Барнауле мотоциклист пострадал в ДТП с легковым автомобилем.