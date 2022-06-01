Четыре автомобиля провалились в яму от размытой ливневой канализации в Барнауле

На пересечении улиц Попова и Взлётной у ливневой канализации размыло асфальт — по словам очевидцев, в яму попали по меньшей мере четыре автомобиля.

«Двое отделались лёгким испугом, у двоих пробиты колёса. В прошлом году положили новый асфальт», — написала участница сообщества «Инцидент Барнаул».

Напомним, что 1 июня в Алтайский край пришла непогода. На Барнаул сначала обрушилась пылевая буря, а после — затопил сильный ливень.