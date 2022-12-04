Четыре человека пострадали в жёсткой аварии на трассе в Алтайском крае

Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошёл вечером 3 декабря на трассе Бийск — Белокуриха. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водители автотранспортных средств, а также два пассажира автомобиля марки Toyota Corona — девочки 2013 и 2016 годов рождения — получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы. Правоохранители выясняют подробности случившегося.