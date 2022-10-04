Чуйский тракт закроют с утра в трёх местах из-за военных

Движение транспорта ограничат на нескольких участках дорог 4 октября 2022 года из-за движения военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Согласно их информации, днём будут перекрыты следующие участки:

с 10:05 до 14:10 по трассе н. п. Налобиха — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»;



с 10:05 до 14:10 по трассе 253 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н. п. Контошино;



с 10:05 до 14:05 по трассе н. п. Налобиха — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 262 км а/д Р-256 «Чуйский тракт».

В Госавтоинспекции призвали жителей Алтайского края с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке. По возможности заранее выбирайте пути объезда и учитывайте перекрытия при планировании маршрута.