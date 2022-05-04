ДТП с участием двух иномарок заблокировало движение трамваев в Барнауле

Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», столкновение между двумя автомобилями произошло между остановкой «Солнечная» и «Мать и дитя».

По сообщениям из соцсетей, в результате происшествия собирается пробка, сотрудники ГИБДД регулируют движение на месте. Трамваи, которые направляются в сторону центра города, стоят.

Как сообщает сообщество Barnaul 22, погибших в инциденте нет, однако один из водителей ударился об руль головой. Подробности происшествия уточняются.