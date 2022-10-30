Два человека погибли при падении мотодельтаплана в российском регионе. Видео
Среди жертв катастрофы — пилот и туристка из Ростова
30 октября 2022, 20:29, Никита Черников
Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, рассказали в МЧС республики.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило диспетчеру 30 октября в 11:10 по местному времени. По прибытии пожарные установили, что при падении на землю летательный аппарат загорелся.
Как пишут «Известия», жертвами катастрофы стали управлявший мотодельтапланом житель Адыгеи 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.
Момент падения попал на видео:
Видео: «Известия»
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