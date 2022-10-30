Два человека погибли при падении мотодельтаплана в российском регионе. Видео

Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, рассказали в МЧС республики.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило диспетчеру 30 октября в 11:10 по местному времени. По прибытии пожарные установили, что при падении на землю летательный аппарат загорелся.

Как пишут «Известия», жертвами катастрофы стали управлявший мотодельтапланом житель Адыгеи 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

Момент падения попал на видео:

Видео: «Известия»