Две агрессивные собаки держат в страхе жителей барнаульской улицы

Жительница столицы Алтайского края в паблике Barnaul 22 пожаловалась на собак, которые нападают на людей.

В сообщении горожанка отметила, что во время строительства дома по улице Аванесова, 44, рабочие завели стаю четвероногих, но часть из них «исчезла», и остались лишь две агрессивные собаки на свободном выгуле.

«Собаки ежедневно кидаются на людей, мимо ходят дети в школу, они кидаются на них, были случаи, что дети обходили очень далеко, поскольку боятся их. Хочется, чтоб обратили внимание на эту проблему, а не ждали, что случится что-то непоправимое», — посетовала горожанка.

Ранее в АКЗС рассказали, как в Госдуме продвигается инициатива алтайских депутатов по эвтаназии для агрессивных бездомных собак.