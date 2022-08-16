Депутат АКЗС Сергей Серов в ходе интернет-конференции рассказал, на какой стадии находится инициатива АКЗС внести изменения в федеральное законодательство и разрешить эвтаназию бездомных собак.

Напомним, на июньской сессии АКЗС рассмотрели и одобрили обращение в Госдуму с требованием вернуть эвтаназию для опасных бродячих животных. Впрочем, сам вопрос поднимали ещё в начале года. В июле инициативу зарегистрировали в ГД.

Серов подчеркнул, что сейчас инициатива находится на рассмотрении в Госдуме и официального ответа пока не поступало.

«Хотелось бы акцентировать внимание, что законодательная инициатива по внесению изменений в федеральный закон, рассмотренная на июньской сессии, предполагает эвтаназию не всех без разбора бездомных животных, а только лишь тех, у кого имеются зафиксированные комиссионно признаки немотивированной агрессии, и в случае проявления у животного клинических признаков бешенства», — уточнил глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Парламентарий отметил, что коллеги из других регионов также вносят аналогичные законодательные инициативы и направляют в комиссию Совета законодателей.

В частности, уже подняли этот вопрос девять субъектов — Алтайский, Ставропольский и Забайкальский края, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Астраханская, Кемеровская, Орловская, Самарская области. И ещё два региона внесли свои проекты в Госдуму — Астраханская область и Забайкальский край, где произошли случаи со смертельным исходом.

«Мы надеемся также на поддержку и других регионов России. Комиссия Совета законодателей при Совете Федерации поддержала нашу инициативу, замечания учтены. Кроме того, инициативу поддержали Общественная палата Алтайского края, Ассоциация „Совет муниципальных образований Алтайского края“, Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов, а также большинство опрошенного населения края», — подчеркнул Серов.

Кстати, первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов жёстко раскритиковал предложение алтайских депутатов умерщвлять бродячих животных.