Эколог объяснил, почему Бийск полностью погрузился в дым из-за пожара у промзоны

В 50-60 года прошлого века жилые кварталы находились на достаточном удалении от промзон, однако со временем город расширялся

8 сентября 2022, 20:22

Дым от пожара в промышленной зоне Бийска окутал город. Как сообщает «Бийский рабочий» независимый эколог Сергей Белоконь объяснил, почему дымка окутала наукоград, а запах гари чувствуется почти повсеместно.

По его словам, города проектируют таким образом, чтобы выбросы с промышленных зон уходили из города. В 50-60 года прошлого века жилые кварталы Бийска находились на достаточном удалении от промзон, однако со временем город расширялся — появился академгородок, который позже слился с остальными районами. Тем временем мощность промзоны также увеличивалась

«Поэтому возникает вопрос, почему застройку вели в этом направлении? Ведь по нормативам санитарно-защитная зона предприятий 1-2-го классов опасности, к которым относят наши предприятия оборонки, должна составлять километр», — рассказал Белоконь.

Защитная зона приходится на середину улицы Ломоносова. Здесь должен сохраняться зеленый заслон, однако тут расположены жилые дома, школы и садики. В промзоне же деревья были вырублены под трамвайную линию и дорогу, из-за чего теперь дым проникает через «коридоры» на жилые районы.

Возгорание возле Бийского олеумного завода локализовано

Возгорание возле Бийского олеумного завода локализовано

Кроме того, на распространение дыма влияет переменчивая роза ветров. Все эти факторы накладываются — ветра по вырубленным участкам леса несут воздух с промзоны на город. Далее его немного останавливают многоэтажки, а затем он доходит до горы Витамина и не всегда преодолевает ее. Поэтому оседает в долине рек, по которой вытянут город.

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