Эколог объяснил, почему Бийск полностью погрузился в дым из-за пожара у промзоны

Дым от пожара в промышленной зоне Бийска окутал город. Как сообщает «Бийский рабочий» независимый эколог Сергей Белоконь объяснил, почему дымка окутала наукоград, а запах гари чувствуется почти повсеместно.

По его словам, города проектируют таким образом, чтобы выбросы с промышленных зон уходили из города. В 50-60 года прошлого века жилые кварталы Бийска находились на достаточном удалении от промзон, однако со временем город расширялся — появился академгородок, который позже слился с остальными районами. Тем временем мощность промзоны также увеличивалась

«Поэтому возникает вопрос, почему застройку вели в этом направлении? Ведь по нормативам санитарно-защитная зона предприятий 1-2-го классов опасности, к которым относят наши предприятия оборонки, должна составлять километр», — рассказал Белоконь.

Защитная зона приходится на середину улицы Ломоносова. Здесь должен сохраняться зеленый заслон, однако тут расположены жилые дома, школы и садики. В промзоне же деревья были вырублены под трамвайную линию и дорогу, из-за чего теперь дым проникает через «коридоры» на жилые районы.

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Кроме того, на распространение дыма влияет переменчивая роза ветров. Все эти факторы накладываются — ветра по вырубленным участкам леса несут воздух с промзоны на город. Далее его немного останавливают многоэтажки, а затем он доходит до горы Витамина и не всегда преодолевает ее. Поэтому оседает в долине рек, по которой вытянут город.