ФСБ задержала группу террористов, которые планировали убить Соловьева

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал Shot, неонацисты планировали по заданию СБУ убить Владимира Соловьёва. В ходе обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства Соловьёва, после которого они хотели скрыться за рубежом.