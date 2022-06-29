Грузовик ушёл в кювет в Барнауле

Грузовик с полуприцепом ушёл в кювет на дороге, ведущей в барнаульский микрорайон Затон. Об этом 29 июня сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликованных кадрах видно, что фура съехала с трассы и зацепила деревья — вдоль дороги разбросаны ветки. Одна из полос оказалась перекрыта.

О пострадавших и причинах аварии информации нет.

Ранее сообщалось, что водитель в Бийске протаранил семь припаркованных автомобилей.