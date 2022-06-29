Грузовик ушёл в кювет в Барнауле
Авария случилась по дороге в Затон
29 июня 2022, 15:15, Никита Черников
Грузовик с полуприцепом ушёл в кювет на дороге, ведущей в барнаульский микрорайон Затон. Об этом 29 июня сообщает «Инцидент Барнаул».
На опубликованных кадрах видно, что фура съехала с трассы и зацепила деревья — вдоль дороги разбросаны ветки. Одна из полос оказалась перекрыта.
О пострадавших и причинах аварии информации нет.
Ранее сообщалось, что водитель в Бийске протаранил семь припаркованных автомобилей.
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