Иномарка оказалась на боку после столкновения с другой иномаркой в Бийске
Авария случилась на перекрёстке улицы Иркутской и переулка Складского
20 октября 2022, 08:17
Фото: «Бийск 22»
Два легковых автомобиля столкнулись в Бийске 19 октября, сообщает паблик «Бийск 22».
По его данным, авария случилась на перекрёстке улицы Иркутской и переулка Складского. Одна из машин в результате происшествия перевернулась.
«Toyota не уступила дорогу Mitsubishi», — уточнили в сообществе.
На кадрах можно заменить, что автомобили получили серьёзные повреждения, также оказался сбит дорожный знак. О пострадавших при этом не сообщается.
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