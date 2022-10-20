Иномарка оказалась на боку после столкновения с другой иномаркой в Бийске

Фото: «Бийск 22»

Два легковых автомобиля столкнулись в Бийске 19 октября, сообщает паблик «Бийск 22».

По его данным, авария случилась на перекрёстке улицы Иркутской и переулка Складского. Одна из машин в результате происшествия перевернулась.

«Toyota не уступила дорогу Mitsubishi», — уточнили в сообществе.

На кадрах можно заменить, что автомобили получили серьёзные повреждения, также оказался сбит дорожный знак. О пострадавших при этом не сообщается.