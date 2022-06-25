«КамАЗ» и «Мерседес» столкнулись на Горном Алтае. Есть пострадавший

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 23 июня около 13:38 в селе Камлак.

26-летний водитель КамАЗ-35410 столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Mercedes-Benz C200K, за рулем которого был 45-летний житель Горно-Алтайска.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz C200K получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. Водители трезвые», — говорится в сообщении.

За нарушение правил расположения транспортного средства на дороге в отношении водителя грузовика вынесли постановление по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

Накануне в Троицком районе Алтайского края случилось массовое ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей.