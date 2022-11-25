Лукашенко назвал США заказчиком расстрела ВСУ российских военнопленных

Расстрел ВСУ российских военнопленных был совершен по указке США ради эскалации ситуации на Украине. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», такую версию высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали! Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — заявил Лукашенко.

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Происшествия Появилось видео ещё с одним возможным расстрелом российских военнопленных

Напомним, 18 ноября в интернете появились видеоролики о расстреле более десяти российских военнопленных. На случившееся уже отреагировали высокопоставленные чиновники и общественники. Реакцию российских и международных структур, правовую оценку происшествия и возможные политические последствия попытался отследить журналист amic.ru Андрей Магас.