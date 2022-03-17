Молодая девушка погибла в лобовом ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

27-летняя девушка погибла в лобовом столкновении микроавтобуса и отечественного автомобиля, которое произошло на 135 км автодороги «Алейск — Чарышское» в Алтайском крае. Как рассказали в отделении регионального управления ГИБДД, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что около 16:30 17 марта мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Траспортер», под управлением водителя — мужчины 1981 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-2106 — женщина 1995 года рождения погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 и его пассажир — мужчина 1996 года рождения получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не пострадал.