На Алтае машина врезалась в столб, водитель погиб

ДТП случилось в пятом часу вечера в минувший понедельник в райцентре Турочак. 29-летний водитель не справился с управлением на поселковой дороге, сообщает МДВ Республики Алтай.

Машина свалилась в кювет и влетела в электроопору. Пострадавшего водителя отвезли на скорой в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

Напомним, что 27 июня в Барнауле столкнулись трамвай и легковой автомобиль на перекрёстке улиц Юрина и Малахова.