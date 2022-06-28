На Алтае машина врезалась в столб, водитель погиб
Вечером 27 июня в Горном Алтае Toyota Caldina слетела с дороги и врезалась в опору линии электропередачи
28 июня 2022, 11:01
ДТП случилось в пятом часу вечера в минувший понедельник в райцентре Турочак. 29-летний водитель не справился с управлением на поселковой дороге, сообщает МДВ Республики Алтай.
Машина свалилась в кювет и влетела в электроопору. Пострадавшего водителя отвезли на скорой в районную больницу, где он скончался от полученных травм.
Напомним, что 27 июня в Барнауле столкнулись трамвай и легковой автомобиль на перекрёстке улиц Юрина и Малахова.
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