На Алтае мотоциклист сбил женщину и уехал дальше

Женщина пострадала при столкновении с мотоциклом в Бийске, сообщили amic.ru в ГИББД по Алтайскому краю.

Вечером 20 июля на улице Сибирской байкер наехал на 32-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в ЦГБ. Мотоциклист в места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят оперативные мероприятия для задержания водителя», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео с перевернувшимся автобусом на Алтае, в котором пострадали дети.