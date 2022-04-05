Житель Алтая предстанет перед судом за убийство односельчанина во время пьяной ссоры

В Алтайском крае 56-летнего жителя Тальменского района будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, происшествие случилось в январе 2022 года. Мужчина у себя дома распивал спиртное с односельчанином, однако во время застолья между ними произошла ссора «по незначительному поводу».

«Хозяин дома взял нож и нанёс им не менее трёх ударов в область шеи и рук односельчанина. От полученных телесных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник признал вину. Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд на рассмотрение.