Начало топить трупной жидкостью. В Барнауле труп пенсионерки пролежал больше месяца в квартире

В Барнауле труп 73-летней пенсионерки пролежал больше месяца в квартире, пока соседей не начало топить трупной жидкостью, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось в доме № 8 по улице 1 Мая. В одной из квартир там проживает многодетная семья, а этажом выше жила пожилая женщина.

На протяжении июня никто из жильцов горожанку не видел, а по подъезду тем временем всё стремительнее распространялся неприятный запах, пока к концу месяца стал «просто невыносимым».

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1 июля в квартире провис натяжной потолок. Соседи сочли, что это связано с затоплением и позвонили в управляющую компанию, полицию и МЧС, чтобы вскрыть квартиру и устранить протечку.

В итоге в жилище и нашли мёртвую хозяйку, которая гнила и поедалась опарышами. С потолка соседей снизу слили при этом около двух-четырёх литров трупной жидкости. Специалистам пришлось работать в респираторах.

Семья с тремя детьми теперь вынуждена жить в квартире среди вони и продолжающей стекать жидкости с потолка. Люди требуют вскрыть полы и произвести санобработку.