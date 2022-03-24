Останки тел нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае

Поисковики нашли останки тел на месте крушения Boeing 737 на юге Китая. Об этом рассказали на Центральном китайском телевидении со ссылкой на штаб реагирования на ЧС.

«Обломки самолёта и фрагменты человеческих тканей были найдены на месте крушения лайнера», — сказано в сообщении.

Также сообщалось, что ранее поисковому отряду удалось найти на месте крушения авиалайнера бортовой самописец.

Напомним, что самолёт в Китае рухнул 21 марта. На борту, по предварительным данным, находились 132 человека. 9 из них — представители экипажа.