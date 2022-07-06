Парень выпал с балкона 14 этажа в Барнауле

В Барнауле с балкона 14 этажа упал 26-летний парень, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 4 июля в 6 часов утра в доме № 12 по ул. Монтажников.

Со слов очевидца, молодой человек здесь не проживал. Он вошёл внутрь, так как дверь была открыта: в подъезде убиралась техничка. В течение трёх минут он поднялся на 14 этаж и выпал с криками с балкона.

Следователи в настоящее время проводят доследственную проверку.

Напомним, утром 6 июля в пригороде Барнаула местные нашли труп 60-летнего мужчины.