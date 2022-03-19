Пострадавшим в ДТП с машиной «Почты России» на Алтае присудили по 1 млн рублей компенсации

В Республике Алтай Верховный Суд обязал «Почту России» выплатить 1,1 млн рублей компенсации пострадавшей в аварии 50-летней жительнице села Амур, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло 12 января в Усть-Коксинском районе. Недалеко от перевала Громотуха столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и «Газель» «Почты России». Виновником аварии признали 40-летнего водителя «Газели». Двигаясь в направлении Усть-Коксы, он выехал на встречку, где врезался в иномарку, за рулём которой находилась женщина и её 10-летний сын.

Водителя почтового авто осудили. В результате аварии здоровью пострадавших причинили существенный вред, в том числе тяжкий. Чтобы получить компенсацию за моральный ущерб, они подали иск в суд на «Почту России» и выиграли. После этого компания оспорила решение.