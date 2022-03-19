Появилась видеозапись момента смертельного ДТП с такси на Павловском тракте

В сообществе «Инцидент Барнаул» опубликовали видео с моментом массового ДТП с такси в Барнауле, которое произошло вечером 18 марта на Павловском тракте. По словам очевидца, водитель Audi перестраивался и подрезал такси, тот выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем и съехал в кювет.

После этого водитель Lada Largus, уходя от столкновения, также свернул и съехал в кювет.

Напомним, по предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей: Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси под управлением 29-летнего мужчины, Audi, Hyundai Santa Fe, Subaru и Lada Largus.

В результате ДТП пассажиры Hyundai Solaris — женщина и семилетний ребёнок — погибли на месте происшествия, ребёнок 2017 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован.