Серьезный лесной пожар разгорелся в Алтайском крае

Местная техника не справляется со стихией и жители обращаются за помощью

23 июня 2022, 20:52

В Угловском районе между селами Борисовка и Лаптев Лог бушует сильный лесной пожар. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», местные жители просят помощи.

«Наша техника не справляется. Пожар в любое время может пойти на деревни», — заявила одна из местных жительниц.

Из-за сильного ветра увеличивается скорость распространения пожара, огонь идёт по верхушкам деревьев.

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