Серьезный лесной пожар разгорелся в Алтайском крае

В Угловском районе между селами Борисовка и Лаптев Лог бушует сильный лесной пожар. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», местные жители просят помощи.

«Наша техника не справляется. Пожар в любое время может пойти на деревни», — заявила одна из местных жительниц.

Из-за сильного ветра увеличивается скорость распространения пожара, огонь идёт по верхушкам деревьев.