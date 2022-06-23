Серьезный лесной пожар разгорелся в Алтайском крае
Местная техника не справляется со стихией и жители обращаются за помощью
23 июня 2022, 20:52
В Угловском районе между селами Борисовка и Лаптев Лог бушует сильный лесной пожар. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», местные жители просят помощи.
«Наша техника не справляется. Пожар в любое время может пойти на деревни», — заявила одна из местных жительниц.
Из-за сильного ветра увеличивается скорость распространения пожара, огонь идёт по верхушкам деревьев.
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