Пожарные спасли людей из горящего дома в Алейске

В Алейске пожарные спасли людей из горящего дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Возгорание произошло в одной из квартир четырехэтажного дома в переулке Алейский города Рубцовска. Прибывшими спасателями немедленно организована эвакуация, по лестничному маршу из задымленных квартир спасены 4 человека», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ликвидировать возгорание удалось на ранней стадии на площади в пять квадратных метров.

На тушении работали 12 человек личного состава.