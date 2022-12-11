Пожарные спасли людей из горящего дома в Алейске
Возгорание ликвидировали на ранней стадии, на площади около 5 кв. м
11 декабря 2022, 17:55, Илья Звягинцев
В Алейске пожарные спасли людей из горящего дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«Возгорание произошло в одной из квартир четырехэтажного дома в переулке Алейский города Рубцовска. Прибывшими спасателями немедленно организована эвакуация, по лестничному маршу из задымленных квартир спасены 4 человека», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ликвидировать возгорание удалось на ранней стадии на площади в пять квадратных метров.
На тушении работали 12 человек личного состава.
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