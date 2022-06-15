Пьяная женщина без прав съехала в котлован в Горно-Алтайске. Водитель и три пассажира получили травмы

Четыре человека получили травмы в ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным полиции, 14 июня 33-летняя жительница Майминского района, будучи пьяной и не имея водительских прав, управляла автомобилем ИЖ-2126 и съехала в строительный котлован.

Фото: 04.мвд.рф

Травмы в итоге, помимо водителя, получили три пассажира: 52-летний житель Горно-Алтайска, 42-летний житель Турочакского района и 70-летний житель Улаганского района.

Судя по кадрам с места происшествия, пострадавших пришлось извлекать из машины с помощью спасательных инструментов. Об их текущем состоянии не уточняется.

Правоохранители проводят проверку.