Пьяный водитель устроил аварию в Барнауле и сбежал

Автомобили после столкновения заблокировали движение трамваев

14 ноября 2022, 09:21, Илья Звягинцев

Новая рабочая неделя в Барнауле началась с серьёзной аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В результате столкновения две иномарки с серьёзными повреждениями оказались на трамвайных путях.

По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. С места происшествия он сбежал.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД.

Он машины не осталось ничего. Появились фото с места смертельной аварии в Алтайском крае

Он машины не осталось ничего. Появились фото с места смертельной аварии в Алтайском крае

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