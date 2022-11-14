Пьяный водитель устроил аварию в Барнауле и сбежал

Новая рабочая неделя в Барнауле началась с серьёзной аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В результате столкновения две иномарки с серьёзными повреждениями оказались на трамвайных путях.

По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. С места происшествия он сбежал.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД.