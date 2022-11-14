Пьяный водитель устроил аварию в Барнауле и сбежал
Автомобили после столкновения заблокировали движение трамваев
14 ноября 2022, 09:21, Илья Звягинцев
Новая рабочая неделя в Барнауле началась с серьёзной аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
В результате столкновения две иномарки с серьёзными повреждениями оказались на трамвайных путях.
По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. С места происшествия он сбежал.
Подробности и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД.
Он машины не осталось ничего. Появились фото с места смертельной аварии в Алтайском крае
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