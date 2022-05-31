Ребенок пострадал в ДТП с маршруткой в Новоалтайске

Ребёнок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Новоалтайске. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», столкновение маршрутки с легковым автомобилем произошло на пересечении улицы Деповской и Красногвардейской.

По словам очевидца, у ребёнка оказалась разбита голова — с места происшествия его увезли на скорой. На снимках с места происшествия видно, что салон легкового автомобиля измаран кровью.

Подробности происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

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Происшествия Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Новоалтайске

Напомним, что 31 мая в Новоалтайске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель за рулём Toyota не уступил дорогу байкеру. Водитель мотоцикла оказался в больнице.